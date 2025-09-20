Cezaevinde yer yok

Cezaevlerine yönelik, “Yatacak yer yok, mahkumlar yerde yatıyor” iddialarının haklılığını ortaya koyan yeni bir veri daha ortaya konuldu. Tarsus 1 ve 2 No’lu T Tipi, Ereğli T Tipi, Silifke M Tipi ve Osmaniye 1 ve 2 No’lu T Tipi cezaevlerinde kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğu öğrenildi.

%156 ORANINDA ARTIŞ

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 16 Temmuz 2025 tarihli verilerine göre, toplam kapasiteleri 5 bin 404 olan altı cezaevinde mevcutlar, kapasiteyi 2 bin 559 aştı. En yüksek doluluk, yüzde 156 oranında kapasite aşımı ile Osmaniye 2 No’lu T Tipi cezaevi.

KAPASİTENİN ÜSTÜNDE

Verilere göre, toplam bin kapasiteli Tarsus 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun mevcudu bin 465 oldu. Cezaevindeki doluluk oranı kayıtlara yüzde 147 olarak geçti. Yine bin kapasiteli Tarsus 2 No’lu’da ise bin 491 tutuklu ve hükümlünün kaldığı, doluluk oranının yüzde 149 olduğu bildirildi.

Benzer bir tablo, Osmaniye 1 ve 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda yaşandı. Toplam kapasiteleri 2 bin olan cezaevlerinde 2 bin 977 tutuklu ve hükümlü olduğu, doluluk oranının yüzde 156’ya dayandığı kaydedildi.

Kapasitesi bin olan Ereğli T Tipi’ndeki mevcudun bin 423, kapasitesi 404 olan Silifke M Tipi’ndeki mevcudun ise 607 olduğu ifade edildi.

Türkiye’deki altı cezaevinin kapasite toplamı 5 bin 404, mevcutları 7 bin 963, kapasite üstü tutuklu ve hükümlü sayısı ise kayıtlara 2 bin 559 olarak geçti.

∗∗∗

YARGIYA GÜVEN YERLE BİR

AKP iktidarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP döneminde Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanıklık etti. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da geriledi. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.