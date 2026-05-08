Cezaevindeki 25 tutsak tahliye edilmiyor iddiası

Haber Merkezi

Ankara’daki Sincan F Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan kadın tutsakların tahliyelerinin engellenmesine tepkiler sürüyor. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) ve DEM Parti Ankara Kadın Meclisi, yaşananlara ilişkin cezaevi kampüsünde açıklama yaptı.

Burada konuşan ÖHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Sipan Cizreli, cezaevlerinde derinleşen hak ihlallerinin kadın siyasi tutsaklar açısından sistematik bir cezalandırma pratiğine dönüştürüldüğüne vurgu yaptı. Kadın tutsaklarının tahliyelerinin keyfi bir biçimde engellendiğini veya infazlarının yakıldığını belirten Sipan Cizreli, en az 25 kadın tutsağın tahliyesinin kurul kararıyla keyfi bir şekilde engellendiği bilgisini paylaştı. Cizreli, "10 kadın mahpus, özgürlüğü gasp edilerek hapishanede tutulmaya devam edilmektedir. Tahliye edilen kadın mahpuslar ise koşullu salıverme hakkından yararlandırılmadan, infazlarının tamamını kapalı hapishanede geçirmek zorunda bırakılmıştır. Böylece infaz yakma uygulaması yalnızca bir idari karar değil; kadın mahpusları teslim alma, iradelerini kırma ve politik kimliklerini cezalandırma aracına dönüştürülmüştür" diye belirtti.