Cezaevindeki hasta tutuklular özgür olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın cezaevinde yaşadığı sağlık problemleri, hasta tutukluların durumuna dikkatleri çekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu’nun verilerine göre 651’i ağır olmak üzere en az bin 517 hasta mahpus cezaevlerinde bulunuyor. Yüzlerce hasta tutuklu arasına son dönemde yenileri de katılmaya devam ediyor.

ESİLA DA TUTUKLU

Onlardan birisi de İstanbul Kadıköy’deki gençlik buluşmasında taşıdığı “Diktatör Erdoğan” pankartı nedeniyle tutuklanan kalp ve böbrek hastası Esila Ayık. 22 yaşındaki Esila Ayık’ın sağlık durumu kötüleşmeye devam ediyor. Ayık’ın avukatları, tutukluluğuna yapılan itirazların hâlâ değerlendirilmediğini ve “hukuki olarak hiçbir gelişme yaşanmadığını” açıkladı. Kronik kalp ve böbrek hastası olan Ayık’ın kalp kapakçığında daha önce “hafif” olarak değerlendirilen sorunun artık “orta” seviyeye ulaştığı, aort damarında da yeni problemler tespit edildiği belirtildi.

BARIM RAHATSIZLANDI

Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın Silivri Cezaevi’nde fenalaştığı bildirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Barım’ın kötü hissetmesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmesini yazılı beyanla kendisinin reddettiğini kaydetti. Barım’ın yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde olumsuzluk bulunmadığı belirtildi.

Avukatı, daha önce 56 yaşındaki Barım’ın beyin anevrizmaları, ağır kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle inme ve ani ölüm olasılığı bulunduğunu ve cezaevine girmeden önce planlanmış açık kalp ameliyatı olduğunu mahkemeye bildirmiş, müvekkilinin yaşamsal risk taşıyan kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle tahliyesinin değerlendirilmesini uzun süredir talep ettiklerini belirtmişti.

DURUMLARI AĞIRLAŞIYOR

Cezaevlerindeki hasta tutukluların durumu ise ağırlaşıyor.

Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 73 yaşındaki hasta mahpus Mehmet Emin Çam, 16 Nisan’da kalp krizi geçirdi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Çam’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Böbrek değerleri çok yüksek çıkması nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor. Çam’ın tıkanan kalp damarlarından birine stent takılırken, yaşından kaynaklı müdahale edilemeyen iki kalp damarı da tıkalı durumda.

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Marmara 9 No’lu Kapalı Cezaevinde tutulan ağır hasta mahpus Soydan Akay’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Akay, Mart ayı içerisinde 3 kez “Acil” kayıtlı, 4 kez kardiyolojik ve enfeksiyon, 3 kez de kalp krizi ve tansiyon şikayetleriyle cezaevi kampüsünde bulunan hastaneye kaldırıldı.

26 Mart’ta tekrar hastaneye kaldırılan Akay’a "yüksek tansiyon" teşhisi konuldu.