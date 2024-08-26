Cezaevindeki ihlalleri anlattı telefon kesildi

Haber Merkezi

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Bakır Öztürk, cezaevinde uygulanan ihlalleri 24 Ağustos’ta ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde aktardı. MA'nın haberine göre ihlalleri aktardığı sırada ise Öztürk’ün telefonu yarıda kesildi.

Psikolojik baskı ve tecridin sistematik hale geldiğini belirten Öztürk, ailesi aracılığıyla “AKP iktidarı bu ülkeyi cehenneme çevirdi. Cezaevleri artık ölüm kuyulara dönüşmüştür. Sistematik bir tecrit ve psikolojik savaş yürütülmektedir” diye belirtti.

Yeni Yaşam ve Evrensel gazetelerinin cezaevi idaresi tarafından kendilerine verilmediğini ve radyolarına el konulduğunu aktaran Öztürk, “Bir diğer konu ise kendine muhalif diyen medyalar, kamuoyunda var olan sorunları neredeyse görmezden geliyor. Her gün cezaevlerinden cenaze çıkıyor. Şu anda ölümle burun buruna olan binlerce arkadaşlarımız var. Bu konuda medyanın duyarlılık göstermesini talep ediyoruz” dedi.