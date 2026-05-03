Cezaevindeki Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zuhal Böcek, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "rüşvet" iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında Temmuz 2025’te tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Sürecin devamında, Böcek’in gelini Zuhal Böcek de 1 Ağustos 2025'te "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmış, ancak 19 Aralık'ta tahliye edilmişti. Son olarak 30 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve belediyeye yönelik operasyonlardan bağımsız olduğu öne sürülen ayrı bir soruşturma kapsamında Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.