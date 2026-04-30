Cezaevindeki Onursal Adıgüzel'den 9'uncu yaş gününü kutlayan kızına mektup

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 22 Nisan'da tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kızının 9'uncu yaş günü için yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Adıgüzel, "Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin/senin yanındayım" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel'in kızına yazdığı mektup şu şekilde:

"Benim Canım, Güzel Kızım

Algişkom

9. doğum gününe geldik. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Evimize güneş gibi doğmuştun. Seni ilk kucağıma aldığımda yaşadığım mutluluğu satırlara sığdıramam. Seni çok özlediğimde, Ankara günlerimde hep burnumda süt kokunu hissederdim.

Sonra büyüdün çok güzel bir kız oldun. Ailece geçirdiğimiz her mutlu anımızda neşemizin kaynağı oldun.

İyi ki doğdun Algişkomm.

İyi ki bizim kızımızsın.

Bugünler ayrı geçse de, biliyorsun ben hep sizin/senin yanındayım. Her zaman kulağına söylediğimi unutma:

“Seni çok seviyorum”

Annene iyi bak. Doğum günü partinde çok eğlen."

Baban

Silivri

29/04/2026"