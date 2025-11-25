Cezaevindekilere kazandırıyorlar

AKP’li Hakan Bahadır yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi, depremde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının sanıklarından 1 milyon TL'lik alım yaptı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Bahçelievler Belediyesi 30 Eylül 2025 tarihinde “Sosyal tesisler donuk gıda ürün alımı” adı altında Alpedo Dondurma Şirketi’nden doğrudan temin usulüyle 1 milyon 59 bin TL’lik “gıda ürünü” aldı.

876'şar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan tutuklu iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, Alpedo Dondurma'nın sahibi. 700 gün firari olan Kervancıoğlu ile Pekel 14 Ağustos’ta yapılan operasyonla Ankara’da eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait villada yakalanmıştı.

KOLON KESME SUÇU

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023 depreminde günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için zeminde statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

GÜNDEM OLAN ANALİZLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin 6 Ekim 2025 tarihli laboratuvar analizinde, Alpedo Dondurma, gıda zehirlenmesi ile ölümcül enfeksiyonlara neden olabilecek bakteriler bulunduğu anlaşılmıştı.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri 8 Kasım 2022 tarihinde Alpedo Dondurma’da insan sağlığına zararlı “Enterobacteriaceae” bakterisi tespit etti. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise Alpedo Dondurma’ya 5996 Sayılı Kanun’un 21/5 maddesine kapsamında 41 bin 426 TL idari para cezası kesti ve dondurmanın “piyasaya arz edilemeyeceği” bildirildi.