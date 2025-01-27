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Cezaevinden 3 gün önce çıkan genç babaannesi ve dedesini öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki H.A., dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü.

Güncel
  • 27.01.2025 15:53
  • Giriş: 27.01.2025 15:53
  • Güncelleme: 27.01.2025 15:57
Kaynak: DHA
Cezaevinden 3 gün önce çıkan genç babaannesi ve dedesini öldürdü
Fotoğraf: İHA

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden 3 gün önce çıkan 2 yaşndaki H.A., tartıştığı babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, H.A. babaannesi ve dedesinin bıçakladıktan sonra kaçtı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı.

Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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