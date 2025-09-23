Cezaevinden çıkıp evli olduğu kadını öldürmüştü: Hapis cezası verildi

Mersin’in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde 20 Haziran 2024’te yaşanan kadın cinayetine ilişkin davada katil zanlısı erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

“Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan cezaevinde yatıp 14 Haziran 2024’te tahliye olan 31 yaşındaki Bekir Aktekin, evli olduğu 3 çocuk annesi ve hamile Seher Aktekin’i babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ateşli silahla öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Aktekin tutuklandı. Geçmişte eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı ve 2023’te 11 yaşındaki oğluna şiddet suçundan 6 ay hapis yattığı ortaya çıkan Aktekin hakkında, Mersin 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından dava açıldı.

Bugün görülen 5’inci duruşmada, tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığı “hamile eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ruhsatsız silah suçundan 2,5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.