Cezaevinden çıktı, kendisinden boşanan kadını sokak ortasında katletti

Uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde olan Murat Utuş, tahliye edildikten 1 ay sonra sonra kendisinden boşanan Esma Kalenderli'yi sokak ortasında katletti.

Urfa'nın Siverek ilçesinde 1 ay önce cezaevinden çıkan Murat Utuş, yolunu kesip, tartıştığı eski eşi Esma Kalenderli'yi ateşli silah ile vurarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Kalenderli, 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan boşandı.

Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti. Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'nin Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti. Kadını yaralayan Utuş olay yerinden kaçtı.

Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı. Kaçan Utuş ise gözaltına alındı.