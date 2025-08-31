Cezaevinden devlete dondurma satıyorlar

Maraş’ın Onikişubat ilçesinde yıkılan 10 katlı Ezgi Apartmanı davasının tutuklu sanıkları, cezaevindeyken bile kamu kurumlarına dondurma satıp para kazanıyor.

Ezgi Apartmanı davasında 876'şar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yaklaşık 700 gün sonra Ankara’da saklandıkları villada yakalandı.

14 Ağustos’ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Kervancıoğlu ve Pekel, Maraş’a götürüldü. İki sanık ifade işlemlerinin ardından aynı gün mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Kervancıoğlu ve Pekel cezaevindeyken de kamu kurumlarıyla ticari faaliyet yürütmeye devam ediyor. Konya Ereğli 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 28 Ağustos’ta, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kururum ise 27 Ağustos’ta Kervancıoğlu ve Pekel sahibi olduğu Alpedo Dondurma şirketinden dondurma satın aldı. İki cezaevi Alpedo Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne toplam 160 bin TL ödedi.

BELEDİYELER SATIN ALDI

Kocaeli’ndeki AKP’li Darıca Belediyesi ise 22 Ağustos’ta belediyenin sosyal tesislerine dondurma almaya karar verdi. AKP’li belediye, Alpedo Dondurma Şirketi’ne 667 bin TL ödedi. Ordu’daki AKP’li Fatsa Belediyesi de 25 Ağustos tarihinde Alpedo Dondurma Şirketi’nden 35 bin TL’lik dondurma aldı. Öte yandan Sakarya’daki 7’nci Komando Tugay Komutanlığı da Kervancıoğlu ve Pekel’in firari olduğu 31 Temmuz tarihinden Alpedo Dondurma’dan 200 bin TL’lik dondurma aldı.

‘KİRİŞ VE KOLON KESTİLER’

Depremle yıkılan Ezgi Apartmanında 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Raporda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı. KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervancıoğlu ve Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı. Kervancıoğlu ve Pekel, 700 gün sonra 14 Ağustos’ta Ankara’daki bir villada yakalandı.