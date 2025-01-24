Cezaevinden firar edip evli olduğu kadını öldüren erkek tutuklandı

İzmir'de cezaevinden firar ederek evli olduğu kadını öldüren fail erkek tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan hakkında verilen 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasını Afyonkarahisar'da açık cezaevinde çeken Hasan Ç. (26) firar etti.

Çaldığı otomobille İzmir'e gelen zanlı, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan evli olduğu kadın Melisa Ç'yi (25) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Melisa Ç, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, "hırsızlık", "gasp" gibi 48 suçtan adli makamlarda kaydı bulunan zanlıyı, saklandığı Karşıyaka'daki dere yatağında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ç. tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, fail erkeğin kadını bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşması, ağır yaralanan kadının bir araçla hastaneye götürülmesi yer aldı.