Cezaevinden halkı aydınlatıyorlar

Tokat’ta gittiği bayram ziyareti sırasında gözaltına alınan ardındansa 22 Mart’ta tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı’ya ziyaretler sürüyor.

CHP’li Milletvekili Okan Konuralp, Arı’nın 45 gündür tutulduğu Sincan Cezaevi’ne yaptığı ziyarette Arı ile görüştü.

Görüşmenin ardından BirGün’e konuşan CHP’li Konuralp, gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Konuralp, "İsmail, Türkiye gazetecilik camiasının yüz akı isimlerinden biridir. Halkın haber alma hakkını kullanması doğrultusunda mesleğini evrensel ilkelere, etik değerlere uygun olarak sürdüren genç bir meslektaşım. İsmail gibi biriyle meslektaş olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Arı’nın cezaevinden dahi mücadele ettiğini vurgulayan Konuralp, "Cezaevinden dahi halkı aydınlatmaya devam ediyor ve mücadelesini, çabasını sadece meslektaşlarına örnek olacak şekilde değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde sürdürüyor. Başta İsmail olmak üzere tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın kararlı duruşu bizi gururlandırıyor. Ben içinden geçtiğimiz bu karanlık dönemin tam da İsmail ve diğer arkadaşların kararlı duruşlarıyla da aydınlanacağına inanıyorum. Bu da çok uzun sürmeyecek. En kısa sürede herkes için ve her alanda adaletin hâkim kılınacağı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı.



