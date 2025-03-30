Cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı: Mahir Polat'a anjiyo yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ilişkin gelişmeler sürüyor.

Polat, dün akşam sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındı.

Polat, saat 13.30 sıralarında alındığı anjiyodan saat 14.15 sıralarında çıkarıldı.

İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan, ardından tutuklanan Mahir Polat sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor.

Avukat Erkan Erdem, dün akşam saatlerinde hastaneye sevk edilen Polat'ın sağlık durumuna ilişkin konuşmuştu.

Erdem, "Hastanede ilk olarak anjiyo kararı verildi ancak eski tetkikler incelenince şimdilik bundan vazgeçildi. Bu gece kardiyoloji yoğun bakım servisinde müşahede altında kalacak" demişti.

Gözaltı aşamasından itibaren yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin belgeleri sunduklarını ancak bir işlem yapılmadığını belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Mahir Bey'in salıverilmesi bakımından -suçlamaların içeriğinden bağımsız olarak-hukuki zemin en başından itibaren mevcuttu. Keşke bir hafta içinde bu iki sağlık tehlikesini hiç yaşamasaydık da bu durum en baştan görülebilseydi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz. Öte yandan toplumun her kesiminden Mahir Bey'e büyük bir destek var. Bu durum ona büyük moral oluyor. Kendisi bu konudaki minnettarlığını da kamuoyuyla paylaşmamı istedi."