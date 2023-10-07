Cezaevinden izinli çıkan babasını öldüren şahıs tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cezaevi değişikliği nedeniyle aldığı 3 gün izinle evine dönen babası Nurullah Aydın’ı (43) silahla vurup öldürerek, cesedini boş araziye atan Uğur Aydın (24), tutuklandı.

Olay, 5 Ekim’de Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir süredir tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Midyat M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakli yapılan ve 3 gün izin alarak evine gelen Nurullah Aydın ile oğlu Uğur Aydın arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur Aydın, babası Nurullah Aydın’ı tabancayla vurup öldürerek, cesedini de mahalledeki boş bir araziye attı. Mahalledekilerin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarıyla bulunan baba Aydın’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezideki aile kabristanına defnedildi.

Gözaltına alınan Uğur Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.