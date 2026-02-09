Cezaevinden izinli çıkan fail erkek; annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu kadını öldürüp intihar etti

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35) adlı fail erkek, annesi Azize Cengiz (57) ve ilk evliliğinden olan kızı Azra Cengiz’in (8) ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki Beyzanur Uçan Cengiz’i (28) tabanca ile öldürüp intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi 384'üncü Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan fail erkek Recep Cengiz, annesi Azize Cengiz’in evine gitti. Burada annesi ile yanında kalan ve ilk evliliğinden olan kızı Azra Cengiz’i tabanca ile vurdu. Recep Cengiz, daha sonra annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araca koyarak aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki Beyzanur Uçan Cengiz’in evine gitti.

BAŞINDA KASK İLE KAPIYI ÇALDI

Recep Cengiz, Beyzanur Uçan Cengiz kapıyı açmayacağını düşünerek kendisini kurye gibi göstererek başında kask ile zile bastı. Kapıyı açan kadını da tabancayla vuran Recep Cengiz, aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine iki ayrı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.