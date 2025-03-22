Cezaevinden izinli çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)-SİİRT'te otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada cezaevinden izinli çıkan Ahmet Batur (44) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Bitlis-Siirt kara yolu Yenice köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile 14 ABN 926 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada sürücü Ömer E. ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Ahmet Baturi ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Batur, hayatını kaybetti. Ömer E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Cezaevinden izinli olarak çıkan ve ailesinin yanına gittiği öğrenilen Batur'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyüne gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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