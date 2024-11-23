Cezaevinden tahliye edilen erkek, evli olduğu kadını ve kayınpederini bıçakla yaraladı

İzmir'in Konak ilçesinde cezaevinden çıkan ve evli olduğu kadını ve kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım'da KADES ihbarı üzerine Levent Mahallesi'ndeki bir eve giden polis ekipleri, H.S (28) ve babası K.A'nın (52) bıçakla yaralandığını belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.S. ile K.A'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan S.M.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

S.M.S'nin kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla girdiği cezaevinden 21 Kasım'da tahliye olduğu öğrenildi.