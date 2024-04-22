Cezaevinden yeni çıkan şüpheli, 'sevgilisinin canı sıkılınca' otomobil çaldı, tutuklandı

Bursa’da 1 ay önce cezaevinden çıkan ve 'canı sıkılan sevgilisini gezdirmek için' otomobil çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece yine tutuklan şüpheli cezaevine gönderildi.

Güncel 22.04.2024 10:11 Giriş: 22.04.2024 10:11

Güncelleme: 22.04.2024 10:15 Kaynak: İHA

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