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Cezaevinden yoğun bakıma

Güncel
  • 20.08.2024 03:00
  • Giriş: 20.08.2024 03:00
  • Güncelleme: 20.08.2024 03:00
Cezaevinden yoğun bakıma
Ali Ekber Oruç

Haber Merkezi

Şırnak’ın İdil ilçesinde 1993 yılında tutuklanan 55 yaşındaki Ali Ekber Oruç, 21 yıllık tutukluğunun ardından ölüm döşeğindeyken tahliye edildi. Cezaevinde hastalanan Oruç, tahliyesinin ardından 10 yıl boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Sağlık sorunları ağırlaşan Oruç, 19 gündür yoğun bakımda tutuluyor.

“Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla tutuklanan Oruç, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk sürecinde Huntington (beyin hastalığı) hastası olan Oruç, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Ağır Hasta Tutsaklar listesinde yer aldı. İlerleyen hastalığı nedeniyle 2014 yılında ölüm döşeğindeyken tahliye edilen Oruç, 10 yıldır yatalak bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. MA’ya konuşan Cemile Oruç, “Eşim daha erken tahliye edilseydi bir şansı olabilirdi. Gittiğimiz doktorlar, ‘erken getirseydiniz, daha olumlu yanıtlar alabilirdik’ dedi” ifadelerini kullandı.

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