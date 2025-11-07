Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevinde hükümlü bulunan T.A.'nın yönettiği bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suç faaliyetlerini cezaevinden yöneten bir organize suç örgütü tespit edildi.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda, cezaevinde bulunan T.A.'nın yönettiği örgütün, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahlı tehdit' ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen bilgilerin ardından bu sabah İstanbul ve Balıkesir illerinde, şüphelilere ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru olarak ruhsatsız toplu tabanca, 7 silah sürgü kapağı, namlu, 2 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli metal parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin ürdüğü öğrenildi.