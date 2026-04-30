Cezaevindeyken yeni bir davam oldu

Her yazımda olduğu gibi yine hatırlatacağım: Bayramın ikinci günü bayram ziyaretine gittiğim aile büyüklerimizin evinde gözaltına alındım. Bayramın üçüncü günü ise tutuklanarak cezaevine konuldum. Gazetecilik yaptığım için yatarı bile olmayan bir suç isnadı ile Sincan zindanlarında tutuluyorum. Gazetecilik yapmak için, sesim duvarları aşsın diye mücadele ediyorum.

Tutukluluğumun 30’uncu günü olan 21 Nisan’da, Sincan Cezaevi’ndeki koğuşumun kapısına bir infaz koruma memuru geldi. İmza atıp aldığım evrakı okuyunca şaşkına döndüm. Meğer ben cezaevindeyken hakkımda bir başka iddianame daha hazırlanmış! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Nisan 2026 tarihinde hazırladığı iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki "müşteki", eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen ise "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. 2023 yılında Sendika.org isimli haber sitesi, "CHP’den işkenceci polis Mukadder Kardiyen hakkında suç duyurusu" başlığıyla bir haber yayımlayıp sosyal medyada da haberi bu başlıkla paylaşmış. İddianameye göre ben de bu haberi kendi sosyal medya hesabımdan yorum yapmadan retweet etmişim, yani yeniden paylaşmışım. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün avukatı da bu olayı savcılığa şikâyet etmiş.

PAYLAŞMAK SUÇ OLMUŞ!

Hakkımda "kamu görevlisine hakaret" suçundan ceza isteniyor. Peki, sosyal medyada bir haber sitesinin haberini yeniden ve yorumsuz olarak paylaşmak nasıl suç olur? Hakikaten bir yaşıma daha girdim. Her gün milyonlarca kişi kendi sosyal medya hesabından haber paylaşıyor. Benim paylaştığım bu haberi de yüzlerce kişinin paylaştığına eminim. Peki, bu dava herkese mi açıldı, yoksa sadece bana mı özel? Son üç-dört yıldır davalar ve soruşturmalarla boğuşuyorum. Haftanın yarısı ya emniyette ya da adliyedeyim. Benden ne istiyorsunuz? Ben gazeteciyim!

Peki, Mukadder Kardiyen kimdir? Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ankara’daki hemen hemen her toplumsal olay ve eyleme yönelik polis müdahalesini yöneten, sert ve orantısız tavırlar sergilediği için sık sık gündem olan bir emniyet mensubudur. Hakkında birçok iddia vardı, ancak bu iddianamede "mağdur"!

Netice olarak bu tuhaf davanın ilk duruşması, 17 Eylül 2026 tarihinde Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ben ise sadece gazetecilik yaptığım için ve gazetecilik yapmam istenmediği için hâlâ cezaevindeyim!