Cezaevleri doldu taştı: Adım atacak yer yok

AKP hükümetleri döneminde artan suç oranları ve toplumsal muhalefete yönelik baskı, adalet sisteminin yükünü de artırdı. Yükü ağırlaşan yargı zaman zaman, “Kararlar, siyasi kaygılarla alınıyor” eleştirilerine de muhatap oldu. Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesi de giderek artan yükü karşılayamaz hale geldi.

Türkiye’de 2026 itibarıyla cezaevlerindeki doluluk oranı, yüzde 133,5’e ulaştı. 3 Mart 2026 tarihli hapishane istatistiklerine göre, 304 bin 956 kapasiteli 403 cezaevlerindeki nüfus 412 bin 991 olarak gerçekleşti.

TIKLIM TIKLIM

Cezaevlerindeki kapasite sorununu ortaya koyan en çarpıcı veri, Adalet Bakanlığı’nın istatistikleriyle ortaya konuldu. Cezaevlerinde giderek artan nüfusun, hükümlü ve tutuklulara adeta adım atacak yer bırakmadığı bakanlığın istatistikleri ile gözler önüne serildi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 29,2 metrekare olan cezaevlerinde hükümlü başına düşen alan, 2024 ve 2025 yıllarında giderek daha da azaldı. Buna göre, 2024 yılında 24,6 metrekare olan cezaevlerindeki hükümlü başına düşen alanın, 2025 yılında 24 metrekareye gerilediği belirtildi. Cezaevlerinde hükümlü başına düşen alanın, spor salonları ve havalandırmalar hariç hesaplandığı bildirildi.

Hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısı da paylaşıldı. 2025 yılının sonu itibarıyla cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu başına bir personel dahi düşmediği kaydedildi. Adalet Bakanlığı, hükümlü ve tutuklu başına düşen personel sayısının yalnızca 0,2 olduğunu açıkladı.

∗∗∗

YENİ CEZAEVLERİ

Şubat 2026’da gerçekleştirilen TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu toplantısına katılan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, 2028 yılının sonuna kadar 50 yeni cezaevi yapılacağını söyledi. Yıldırım, “Çağdaş infaz rejimine uygun olmayan” cezaevlerinin kapatılacağını belirtti.