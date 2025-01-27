Cezaevleri için 1,2 milyar TL

Türkiye’de Temmuz 2024 itibarıyla 403 olan cezaevlerine 2025 yılında yenileri eklenecek. Suç oranlarının artmasının yanı sıra toplumsal muhalefetin baskılanmasına yönelik uygulamalar nedeniyle de tıka basa dolan cezaevlerinin kapasitesi, 11 yeni cezaeviyle artırılacak. Merkezi bütçeden 2025’te inşa edilecek yeni cezaevleri için Adalet Bakanlığı’na 1 milyar TL’nin üzerinde para aktarılacak.

Adalet Bakanlığı’na 2025 yılı yatırımları için aktarılan kaynağın bir bölümü, yeni cezaevleri inşaatları için değerlendirilecek. Bu kapsamda Uşak, Bartın, Siirt ve Niğde gibi kentlerin de aralarında olduğu 11 kente yeni cezaevleri konuşlandırılacak.

YENİ CEZAEVLERİ YOLDA

2025 yılında inşasına başlanacak 11 yeni cezaevinin toplam büyüklüğü 703 bin 974 metrekare olacak. Adalet Bakanlığı, 11 yeni cezaevinin yanı sıra 2025 yılı içinde bir adet de 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde Denetimli Serbestlik Hizmet Binası’nın yapımını da hayata geçirecek.

Yeni cezaevleri için 2025 yılında Adalet Bakanlığı’na toplam 1 milyar 213 milyon 506 bin TL verilecek. Toplam 1,2 milyar TL’lik ödeneğin 500 milyon TL’si Siirt’te yapımına başlanan ceza infaz kurumu için aktarılacak.

REKOR KAYNAK

Adalet Bakanlığı’nın 11 yeni cezaevi projesi kapsamındaki inşaatlar, 2027 yılına kadar tamamlanacak. Bakanlığın yatırımlarına yönelik belgelerde yer alan bilgilere göre, yapımı 2025 yılı ve sonrasına bırakılan ve 2025 için 1,2 milyar TL kaynak ayrılan 11 yeni cezaevi için 2027 yılı sonuna kadar toplam 23 milyar 585 milyon TL kaynak kullanılması öngörülecek.

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KAPASİTE YETMİYOR

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında hükümlü sayısı 34 bin 808, tutuklu sayısı 24 bin 621 olarak kayıtlara yansıyor. Türkiye’de 1 Temmuz 2024 itibarıyla ise 295 bin 64 hükümlü, 47 bin 462’si tutuklu olmak üzere toplam 342 bin 526 kişi cezaevlerinde kalıyor. Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise yalnızca 295 bin 328 ile ifade ediliyor.