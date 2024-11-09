Cezaevleri ihlallerle doldu taştı

Haber Merkezi

Cezaevlerinde tutuklulara yönelik ihlaller sürerken CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün İzleme Komisyonları’nın 2023 raporundaki tespitleri açıkladı. Özer, son 10 yılda en çok ihlal ve tespitin 2 bin 357 öneri sayısı ile 2023’de tespit edildiğini belirtti.

Cezaevlerinin bir kısmında doktor, psikolog, dişçi, sağlık personeli, diyetisyen, aşçı, sosyal hizmet uzmanı olmadığını belirten Özer, ödenek yetersizliği nedeniyle bazı kurumlarda yatak, klozet, kantin, temizlik malzemesi eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Hasta tutukluların sevkinde Jandarma personeli yetersizliği nedeniyle gecikme olduğunu belirten Özer, annelerin yanında kalan bebekler için şampuan, çocuk bezi ürünlerin tedarik edilmediğini belirtti. Bazı cezaevlerinde kadın tutuklulara sağlık taraması yapılmadığını söyleyen Özer, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu için 19 milyar 277 milyonluk bütçe istendiğini belirtti.