Cezaevleri intikam yeri oldu

Haber Merkezi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Antalya Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAY-DER) ve İnsan Hakları Derneği (İHD), Antalya’daki cezaevlerindeki ihlallerin yaşam hakkını tehdit eden bir noktada olduğunu belirterek, keyfi şekilde yaşanan ihlallere son verilmesi çağrısı yaptı.

Antalya Cezaevi Kampüsü önünde yapılan açıklamada ÖHD üyesi Mehmet Baran Sarı, “cezaevlerinin adaletin değil, cezalandırma ve intikam mekanizmasına dönüştüğünü, hasta tutsaklara yönelik keyfi tutumların insanlık onurunu hedef aldığını” ifade etti. Sarı, “Bugün cezaevleri birer intikam mekanizmasına dönüştürüldü” dedi. Açıklamada, "Siyasi tutsaklara özgürlük" pankartı açıldı.