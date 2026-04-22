Cezaevlerinde 1602 hak ihlali

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan “Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu”nu açıkladı.

İHD İstanbul Şubesine 8’i Marmara bölgesi olmak üzere 14 cezaevinden toplam 65 başvuru yapıldığı belirtildi. İHD İstanbul Şubesi’nin toplamda 1602 ihlal tespit ettiğini vurgulanan raporda, 3’ü Marmara, 2’si Marmara dışı cezaevlerinden 5 tutsağın yaşamını yitirdiği kaydedildi. Raporda, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmaması 526, işkence, darp, kötü muamele, onur kırıcı davranış 459, iletişim hakkı ihlalleri/tecrit 157, adalete erişim hakkı ihlali 14, adil yargılanma hakkı ve infazda eşitlik ilkesine aykırılıklar 82, açlık grevleri 9 olarak tespit edildiğinin altı çizildi.

Hak ihlallerin son bulması için toplumsal mücadelenin önemine vurgu yapan raporda, “Besin, elektrik ve temiz su, radyo, televizyon, ısıtıcı, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçların mahpus tarafından para ile satın alınmak zorunda olması, mahpusların dışarıdan maddi olarak desteklenmesini gerektirmekte, ancak gerek ekonomik kriz ve yoksulluk ve mahpuslara maddi destek sunanlara yönelik teröre finansman sağlama suçlaması bu dayanışmayı neredeyse imkânsızlaştırmaktadır” denildi.

Raporda, tutukluların tecrit politikasından vazgeçilmesi, infazda eşitsizliklerin önlenmesi, işkence, kötü muamele, keyfi yasak ve uygulamalara derhal son verilmesi, sağlığa erişimde engellerin kaldırılması, adalete erişimde yaşanan sorunların çözülmesi, şartlı tahliye ve denetimli serbestlik hakkına yönelik ihlallerin önlenmesi yanında, ekonomik kriz ile artan tutsak yoksulluğunun yol açtığı sorunlara “acil çözüm bulunması” yönünde beklentilerin olduğu vurgulandı.