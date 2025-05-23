Cezaevlerinde 515 günde 1026 ölüm

Haber Merkezi

DEM Parti’nin soru önergesi üzerine Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı veriler, 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 1026 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, verisi tam olarak bulunmayan 24 Temmuz 2023 ile 2024 yıllı arasında kaç adli ve siyasi tutuklunun yaşamını yitirdiğine dair 1 Kasım 2024’te Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Adalet Bakanlığı, 13 Mart’ta verdiği yanıtta, 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 1026 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

MA’nın haberine göre, Nevroz Uysal Aslan, yaşanan ölümlerin artık münferit vakalar olmaktan çıkarak sistematik hale geldiğine dikkati çekti. Uysal Aslan, “Bu durum, cezaevlerinin yalnızca özgürlükten yoksun bırakma mekânları değil, aynı zamanda yaşamdan da koparma alanlarına dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır” dedi. Uysal Aslan, ölümlerin önüne geçmek için öncelikli olarak hasta tutsakların serbest bırakılması, İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi uygulamalarının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.