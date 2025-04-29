Cezaevlerinde bin 412 hasta tutuklu bulunuyor

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishaneler Komisyonu, “Hasta Mahpuslar Raporu”nu derneğin Diyarbakır Şubesi’nde açıkladı. İHD’nin güncel verilerine göre, cezaevlerinde 335’i ağır en az bin 412 hasta mahpus bulunuyor.

İHD Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, hasta mahpuslara ilişkin Adalet Bakanlığı’nın sağlık veri paylaşmaktan imtina ettiğini belirterek, bundan kaynaklı paylaştıkları verilerin güncel ve önemli olduğunu vurguladı. Küçükbalaban, “Hapishaneler bu ülkenin temel insan hak ihlallerinin en ağır yaşandığı yer. Veriler, sadece buz dağının görünen kısmı” dedi.

335’İNİN DURUMU AĞIR

Ardından İHD Genel Merkez Yöneticisi Nuray Çevirmen ile İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu Üyesi Yusuf Erdoğan, raporu açıkladı. Raporda, İHD’ye gelen bilgiler, avukat müvekkil görüşmeleri, mektuplar, aile ve yakınlarının başvuruları, cezaevi ziyaretlerinde yapılan görüşmeler sonucunda mahpusların yaşadığı sağlık sorunlarına dair tespitler yer aldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamış olduğu istatistiğe göre Türkiye cezaevlerinde 7 Nisan 2025 tarihi itibari ile 395 açık ve kapalı cezaevin de 403 bin 60 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunun hatırlatıldığı raporda, cinsiyete, infaz durumuna, hastalık çeşidine ve cezaevlerine göre kategorize edilen veriler yer aldı.

Tespit edilen hasta mahpusların sağlık durumlarına dair bilgilerin hekimler tarafından değerlendirildiğinin belirtildiği raporda, cezaevlerinde 161’i kadın, bin 251’i erkek olmak üzere en az bin 412 hasta mahpusun bulunduğu aktarıldı. Raporda, “Ağır olarak tarif edebileceğimiz 335 mahpus bulunmaktadır. Bunlardan 230’u tek başına yaşamını devam ettiremiyor ve 105’inin de desteğe ihtiyacı bulunmakta, 188 mahpusun ise hastalıkları nedeniyle sürekli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 515 mahpusun hastalıkları belirtilmesine rağmen değerlendirme için gereken detaylar olmadığından ve 2 mahpusunda ne gibi hastalıkları olduğuna dair bilgi edinilemediğinden 517 mahpusun durumlarının ağır olup olmadığına dair değerlendirme yapılamamıştır” aktarımlarında bulunuldu.

203’Ü YALNIZ YAŞAYAMIYOR

Raporda, yaşamını tek başına sürdüremeyen 230, desteğe ihtiyacı olan 105, sürekli kontrol edilmesi gereken 188, ameliyat olması gereken 38, tedavi edilmesi gereken 21, tanı konulması gereken 34, hastalığı takip edilmesi gereken 247, ortopedik engeli olan 8, görme engeli olan 23, işitme engeli olan 2 hasta mahpusun olduğu belirtildi.

Raporda, kanser hastası, kalp hastalığı, Wernicke-Korsakoff sendromu, kas hastalıkları, hafıza hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, tüberküloz ve KOAH hastalıkları, diyabet hastalığı, böbrek-üriner sistem hastalıkları, karaciğer hastalıkları, ortopedik rahatsızlıkları, göz-görme rahatsızlıklar ve kulak-işitme rahatsızlıkları bulunan mahpusların durumuna göre dağılımlara yer verildi.