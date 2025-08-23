Cezaevlerinde en az 1412 hasta tutuklu var

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, bugün düzenleyeceği 700. F Oturması’na yaptığı çağrıda ülkedeki cezaevlerinde en az 1412 hasta mahpus bulunduğu duyurdu. Komisyon tarafından yapılan açıklamada 1412 hasta tutukludan 335’inin “ağır hasta” kategorisinde olduğunu belirtildi.

Açıklamada, “230 mahpus tek başına yaşamını sürdüremiyor, 105’inin desteğe ihtiyacı var. 188 mahpusun hastalıkları nedeniyle sürekli kontrol edilmesi gerekiyor” denildi. Tedaviye erişim hakkının engellenmesinin hasta tutuklular için “ölümle sonuçlanan bir işkenceye” dönüştüğü ifade edilen açıklamada, infaz erteleme hakkının önündeki engellerin kaldırılması istendi. Açıklamada, cezasını tamamlayan hasta mahpusların tahliyesinin geciktirilmesine son verilmesi çağrısı yapıldı.