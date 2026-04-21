Cezaevlerinde görüş engeli

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla dijital ortamda görüntülü ve sesli olarak iletişim kurmasını sağlayan e-Görüş uygulamasında yaşanan aksaklıklar, kullanıcıların tepkisine neden oldu. Adalet Bakanlığı ile Türk Telekom iş birliğiyle, ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) projesi kapsamında hayata geçirilen uygulamada son haftalarda ciddi bağlantı sorunları yaşandığı belirtiliyor.

Kullanıcıların Şikayetvar platformuna yansıyan şikayetlerine göre özellikle son güncellemelerin ardından görüşmelerin büyük bölümü gerçekleşemiyor. Aramaların çoğu hata kodu ile sonuçlanırken bazı kullanıcılar günlerce hatta haftalarca yakınlarıyla iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Bağlantı sorunları nedeniyle 11-17 Nisan tarihleri arasından platform üzerinden 69 şikayet yapıldı. Şikayet sayısının bir önceki haftaya göre üç katından fazla arttığı görüldü. Farklı cezaevlerinde yakınları bulunanlar sistemde yaşanan sorunun bir an önce çözülmesi talebiyle başvuru yaptı.

Bir kullanıcı yaşadığı sorunu şu sözlerle aktardı: "Eşim beni aramaya çalıştığında neredeyse hiçbir görüşmeyi açamıyorum, sürekli hata kodu veriyor ve arama açılmıyor. Eşim günde defalarca aramaya çalışsa da, yaklaşık 30 aramadan sadece 1 tanesini açabildiğim oluyor. Cezaevi idaresine durumu ilettim, sadece sabretmem gerektiği söylendi ancak sorun çözülmedi ve mağduriyetimiz aynen devam ediyor." Benzer bir mağduriyet başka bir kullanıcı tarafından da dile getirildi: “Oğlumla yaklaşık 10 gündür telefonla hiçbir şekilde görüşemiyorum. Oğlum beni aramaya çalıştığında sürekli hatalı gibi bir durum oluşuyor ve telefon açılmıyor, görüşme sağlanamıyor. Bu durum hem oğlum hem de ailemiz için ciddi bir mağduriyet oluşturuyor."

Bir başka kullanıcı ise yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi:

“e-Görüş sistemi yaklaşık 1 haftadır çalışmıyor ve bu nedenle yakınımla hiçbir şekilde görüşemiyorum. Yakınım içeride mahkûm olabilir ama kendisiyle iletişim kurmak, durumunu öğrenmek ve sesini duymak temel bir insan hakkıdır. Bu hakkın teknik yetersizlikler ve ilgisizlik nedeniyle elimden alınmasını asla kabul etmiyorum. Cezaevine telefonla ulaşmak için defalarca deneme yaptım, en az 15 kez aradım ancak hiçbir şekilde telefona cevap verilmedi. Mail yoluyla da durumu ilettim fakat buna da herhangi bir dönüş yapılmadı. Ne bir açıklama yapılıyor ne de sistemin ne zaman düzeleceğine dair en ufak bir bilgilendirme sağlanıyor.” Yapılan şikayetlerde yetkililerden konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama alınmadığı belirtildi. Cezaevi idarelerinin ise kullanıcıların başvurularına çoğunlukla ‘beklenmesi gerektiği’ yönünde yanıt verdiği aktarıldı.