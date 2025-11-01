Cezaevlerinde hak ihlalleri bitmiyor

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Marmara Bölgesi Cezaevleri hak ihlalleri raporunu açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan raporda cezaevlerindeki hak ihlalleriyle, kötü muamelenin devam ettiği belirtildi. Raporda işkence ve ölümlere neden olan olaylarda dahi faillerin cezasızlıkla korunduğu kaydedildi.

erneğe gelen şikayet ve başvurular ile basına düşen haberlerden elde edilen bilgilerin de kullanıldığı raporda hak ihlallerinin artarak devam etmesinden kaygı duyulduğu belirtildi. İHD İstanbul Şubesi'ndeki açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sorunlara çözüm üretilmek yerine hak ihlallerinin meşrulaştırıldığına, faillerin cezasızlıkla korunduğuna dair örnekler giderek artmaktadır."