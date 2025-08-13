Cezaevlerinde ihlallerin ardı arkası kesilmiyor

F tipi hapishaneler ile bunların ardından açılan ve kuyu tipi olarak adlandırılan Y ve S tipi hapishanelerde hak ihlalleri bitmek bilmiyor. Özellikle siyasi tutuklular üzerinde yoğunlaşan baskı ve sansür, tutukluların dış dünyayla tek bağlantısı olan mektup ile haberleşme haklarının dahi ihlal edilmesine yol açıyor.

İzmir Buca 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir mahkûmun, hak ihlallerini anlatmak istediği mektuplar da sansüre maruz bırakıldı. Yaşananları BirGün’e gönderdiği bir mektupla anlatan mahkûmların ve diğer tutukluların mektupları “matbu disiplin kararıyla”, “sakıncalı” bulunarak engellendi.

TIBBİ YARDIM BEKLENİYOR

Mektuplar yurdun çeşitli yerlerinde kuyu tipi hapishanelerde tutulan ve farklı hapishanelere sevkleri için açlık grevinde olan diğer tutukluların durumunu anlatıyordu.

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yatan bir tutuklu ise gerekli tıbbi yardım alamadıklarını belirterek seslerinin duyulmasını istedi. Tutuklu, hapishanelerde hastaların teşhis, tedavi ve muayene süreçlerine ulaşmasının neredeyse imkânsız olduğunu dile getirdi. Hastaneye gitmelerinin ayrı bir işkenceye dönüştüğünü ifade eden tutuklu, 1x1 metrelik, güneş ışığı almayan, havasız bölmelerde, kelepçeli ve kamera gözetiminde yapılan yolculuklar yüzünden birçok mahkûmun hastaneye gitmeyi reddettiğini kaydetti.

KALP İLACI VERİLMEDİ

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Veli Dikmen BirGün’e yazdığı mektupta tecrit koşullarının her geçen gün ağırlaştığını anlattı. Arkadaşları Murat Şahin’in yaşadığı hak ihlalini ve Serkan Onur Yılmaz’ın durumunu duyurmak için mektup yazan Dikme, "Murat Şahin kalp hastası ve 3 gün boyunca ilaçları temin edilmedi. Serkan Onur Yılmaz, açlık grevinde. Yılmaz’ın ağzında çıkan yaralar nedeniyle sıvı almakta ve konuşmakta zorlandığını, ayaklarında sinir hücreleri ölümü nedeniyle artık yürüyemiyor. Onun sesini, buradan, dışarıya duyurmanız için sizlere yazıyorum" ifadelerini kullandı.