Cezaevlerinde infaz yakmalar sürüyor

HABER MERKEZİ

Cezaevlerinde İdare ve Gözlem Kurulu, tutukluların “iyi halli olmadığı” iddiasıyla infazları ertelenmeye ya da tamamen yakmaya devam ediyor.

MA’nın haberine göre Urfa ve Tokat cezaevlerinde 2 yılda 56 kez tutsakların infazı ertelendi, infazı ertelenenlerden 16'sının infazı sonunda tamamen yakıldı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Urfa Şubesi’nin verilerine göre, son 2 yılda; Urfa 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde 23, Urfa 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde 13, Tokat T Tipi Cezaevi'nde 17, Siverek Cezaevi'nde 3 defa tutsakların infazı yakıldı. Toplamda 38 tutsağın infazı, 56 kez ertelendi, bunlardan 16'sının infazı ise disiplin cezaları sonucunda tamamen yakıldı. İnfazları yakılan tutsakların 4'ü Tokat T Tipi, 4'ü Urfa 1 No'lu, 8'i Urfa 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde kalıyor. Bu cezaevlerinde kalan 51 kişi ise denetimli serbestlik koşulunu sağlamasına rağmen bu hakkı kullanmasını engellendi. Verilere göre, son 2 yılda Urfa 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde 21 tutsak, Urfa 2 No'lu T Tipi Cezaevi'nde 19, Tokat T Tipi Cezaevi'nde 9 ve Siverek Cezaevi'nde 2 tutsak denetimli serbestlikten yararlandırılmadı.

Öte yandan sözkonusu cezaevlerinde mahpusların sağlığa erişim ve diğer hak ihlalleri de varlığını sürdürüyor. Tokat T Tipi Cezaevi'nde tutsaklar, ağız içi arama dayatmasını kabul etmemesi nedeniyle tutsaklar 9 aydır tedavi hakkından mahrum bırakıldı.