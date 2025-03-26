Cezaevlerinde kapasite aşıldı: Hak ihlali artıyor

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği soru önergesiyle gündeme getirdi. Sarıbal, ‘’Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de toplam 395 ceza infaz kurumu bulunuyor. Ancak bu kurumların toplam kapasitesi 299 bin 940 kişi iken, tutuklu ve hükümlü sayısı 384 bin 216’ya ulaşmış durumda. Yani 84 bin 276 mahpus, kapasitenin çok üzerinde, insan onuruna yakışmayan koşullarda tutuluyor’’ dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Sarıbal’ın ilettiği soruların bir kısmı şöyle:

• Bakanlığın cezaevlerindeki kapasite fazlası ve fiziki yetersizlikler üzerine bir incelemesi var mıdır? Güncel mahkûm sayısı ve kapasite verileri nelerdir?

• Temel insani ihtiyaçlara erişimde yaşanan sorunların giderilmesi için ne gibi önlemler alınacaktır?

• Cezaevlerinde sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

• Ağır ve kronik hastaların tedavi süreçleri nasıl insani koşullara uygun hale getirilecektir?