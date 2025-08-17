Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlalleri artıyor

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre 2024 yılında Türkiye’deki cezaevlerinde 5 bin 529 sağlık hakkı ihlal edildi.

İHD Merkezi Hapishane Komisyonu’nun raporunda Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) ağır hasta tutsaklara “cezaevinde kalabilir” raporları verdiğine dikkat çekilirken, kanser hastası bir tutukluya tarihi geçmiş ilaçların verildiği belirtildi.

28 Nisan 2025 itibari ile cezaevlerinde tespit edilebildiği kadarıyla 161’i kadın ve 1251’i erkek olmak üzere en az 1412 hasta tutuklu bulduğuna dikkat çekilen raporda, hastane sevklerinin yapılmaması, tarihi geçmiş ilaçların verilmesi, ameliyat gerektiren hastalara müdahale edilmemesi ve içme suyuna erişimde sorun yaşanması gibi ihlaller yer aldı.

İHD’nin raporuna göre yaşanan sağlık hakkı ihlallerinin bir kısmı şu şekilde:

• Ağır hasta mahpusların tahliye edilmemesi: 53 ihlal

• Ağır psikolojik rahatsızlıkları olan mahpusların tedavilerinin yapılmaması ve tahliyelerinin sağlanmaması: 14 ihlal

• Hasta mahpusların hastane sevklerinin yapılmaması: 34 ihlal

• Atak geçirme riski bulunan, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli mahpusların ve ağır hasta mahpusların tek kişilik yerlerde tutulması: 24 ihlal

• Hasta mahpusların tedavilerinde geç kalınması ve hasta mahpusların durumlarının ağırlaşması: 29 ihlal

• Hasta mahpusların tedavilerinin gerçekleştirilmeyip, ağrı kesici vb. ilaçlarla geçiştirilmesi: 103 ihlal

• Hasta mahpusların ilaçlarının verilmemesi: 117 ihlal

• Hasta mahpuslara, kullandıkları ilaçların zamanında verilmemesi: 38 ihlal

• Hasta mahpusların kullanmış oldukları ilaçların toplatılması: 32 ihlal

• Hastane sevklerinin geç yapılması ve/veya hiç yapılmaması: 565 ihlal

• Hastane sevklerinin iptal edilmesi: 134 ihlal

• Muayenelerde kelepçelerin açılmaması ve hekimlerin de açılmasını talep etmemesi: 202 ihlal.