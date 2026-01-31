Cezaevlerindeki hak ihlalleri sistematikleşti

Haber Merkezi

Avrupa Konseyi’nin cezaevlerine ilişkin raporlarına göre ülke, Avrupa’daki tutuklu sayısında zirvede yer alırken baroların ve demokratik kitle örgütlerinin hazırladıkları raporlar cezaevlerinde yaşanan ihlalleri gözler önüne seriyor. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Hapishaneler Alt Çalışma Grubu'nun "Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi İnceleme Raporu", kadın mahpusların maruz kaldığı hak ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ülkedeki tutulu ve hükümlü sayısının 35 ilin nüfusunu aştığına dikkat çekilen raporda bu artışın Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde de kapasite aşımı ve çözülemeyen sorunları derinleştirdiği ifade edildi. Raporda, İdare ve Gözlem Kurulu'nun oluşumu ve çalışma esaslarının mevzuatta açıkça düzenlenmesine rağmen uygulamada yasal çerçeveye uyulmadığına dikkat çekildi. Raporda, infazını tamamlayan mahpusların denetimli serbestliğe geçişine karar veren kurullarda, hapishane idaresine bağlı ve yetkisiz teknik personelin yer almasının kabul edilemez olduğunu vurgulandı.

Disiplin cezalarına ilişkin ciddi ihlaller tespit edildiğine dikkat çekilen raporda önceki yıllarda verilmiş, infazı tamamlanmış disiplin cezalarının gerekçe gösterilerek denetimli serbestlik ve koşullu salıverme haklarının engellendiği aktarıldı.

KELEPÇELİ MUAYENE YAYGIN

Tutukluların en temel sorunlarının başında sağlığa erişim hakkının geldiğini aktarılan raporda, hapishanelerde yeterli sayıda hekim, eczacı ve sağlık personelinin bulunmadığı belirtildi. Revirlerin yetersiz olduğu, hasta mahpusların donanımlı hastanelere sevk edilmediği belirtilen raporda, muayene sırasında kelepçenin çıkarılmamasının yaygın bir ihlal olduğuna dikkat çekildi. Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ndeki suyun kirli aktığı ancak sorunun çözümü için hapishane idaresi ve İSKİ ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı aktarılan raporda, kirli su sorununun acilen giderilmesi gerektiği belirtildi.

KAPASİTE AŞILDI

Koğuşlardaki tutuklu sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğu belirtilen raporda koğuşlarda haşere sorunları yaşandığı, ayrıca tutuklu sayısına kıyasla tuvalet ve banyoların yetersiz kaldığı vurgulandı. Raporda, ortak alanlardaki kamera uygulamalarının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği de ifade edildi.