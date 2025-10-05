Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

HABER MERKEZİ

Türkiye cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklu sayısıyla Avrupa’da ilk sırada yer alırken cezaevlerinin kapasiteleri aşılmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre Ağustos 2025 itibarıyla cezaevlerinin toplam kapasitesi aşılmış durumda. Verilere göre yaklaşık 304 bin 964 kişi kapasiteli cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 413 bin 780 oldu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) raporları da bazı cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık 3 katında tutuklu ve mahkûm olduğunu gösterdi. TİHEK sık sık cezaevlerine ziyaret gerçekleştiriyor. Kurum’un ziyaret ettiği son altı cezaevinin tamamında kapasitesinden çok fazla tutuklu ve mahkûm bulunduğu ortaya çıktı.

Bunların en dikkat çekeni Kalecik Açık Cezaevi ve Kayseri Kapalı Cezaevi’ne ilişkin raporlar oldu. Kalecik Açık Cezaevi’nde 1400 kapasiteye karşın 3 bin 155 mahpus bulunurken 1318 kapasiteli Kayseri Kapalı Cezaevi’nde ise 3162 mahpus yer alıyor.

TİHEK’in son ziyaret ettiği cezaevlerinde ortaya çıkan tablo şöyle:

Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi: Kapasite 384, mahpus 750

Konya Ereğli 1 No’lu Y Tipi Kapalı Cezaevi: Kapasite 455, mahpus 659

Kalecik Açık Cezaevi: Kapasite 1400, mahpus 3155

Elazığ R Tipi Kapalı Cezaevi: Kapasite 1140, mahpus 1535

Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi: Kapasite 287, mahpus 382

Kayseri Kapalı Cezaevi: Kapasite 1318, mahpus 3162