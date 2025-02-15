Cezalar caydırmıyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, son dönemde basına yansıyan sahipsiz hayvanlara yönelik artan şiddet vakalarında kaygı verici bir artış yaşandığına dikkati çekti.

Endişe duyduklarını dile getiren Eroğlu “Sorumluların cezai yaptırıma çarptırılmasını istiyoruz. Yapılan düzenlemelerle hayvana karşı işlenen suçlarda verilen cezalar artırılarak ağırlaştırılsa da mevcut cezaların caydırıcılığı yetersizdir ve bu konuda daha etkili yaptırımların uygulanması gerekmektedir” dedi.