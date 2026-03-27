Cezalar iptal edilecek mi: AKP’den “APP plaka” düzenlemesi

AKP, yeni Trafik Kanunu sonrasında standart dışı plakalar nedeniyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması için yasal düzenleme hazırlığına başladı.

Düzenlemenin, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ilişkin kanun teklifine eklenmesi planlanıyor.

Standartlara aykırı olduğu gerekçesiyle kesilen cezalar, son günlerde kamuoyunda geniş tepki toplamıştı.

1 NİSAN SINIRI

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu nedenle, araç sahiplerine plakalarını kurallara uygun hâle getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre tanındı.

Hazırlanan formüle göre, bu tarihe kadar plakasını değiştiren sürücülerin cezaları iptal edilecek. Edinilen bilgilere göre, 800’den fazla araç sahibine kesilen ve toplamı 100 milyon lirayı aşan idari para cezasının silinmesi için kanuni adım atılacak.

Yeni düzenlemeyle, standartlara aykırı plaka veren şoför odalarına da yaptırım uygulanması öngörülüyor. Buna göre, kurallara aykırı biçimde hazırlanan her plaka için şoför odalarına 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

APP plaka uygulamalarına ilişkin denetim ve teknik düzenlemelerin ise yönetmelikte yapılacak değişikliklerle yürürlüğe konulması bekleniyor.

CEZALAR 100 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

İktidar medyasından Sabah da, Türkiye genelinde APP plakalar için 100 milyonu aşan para cezası kesildiğini yazdı. Sabah, APP plakalara kesilen cezaların iptali için AKP Grup Başkanlığı'nın Emniyet'ten de görüş aldığını altardı.

ÇİFTÇİ "İPTAL ETTİM" DEMİŞTİ

APP plaka denetimlerinin değiştirilmesi için vatandaşlara 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını aktaran Çiftçi, 11 Mart'ta şunları söylemişti:

"Vatandaşımız mağdur olmasın, herhangi bir şekilde sıkıntıya girmesin diye bu bahsettiğim oynanan plakalarla ilgili, değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar bir süre verdik vatandaşımıza. Yani bu döneme kadar genelde rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim, sileceğiz. Multimedya sistemlerinin de üzerinde çalışıyoruz."