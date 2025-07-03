Cezalar yetersiz: Ruhsatsız silahla işlenen suçlar hız kesmiyor!

Milyonlarca yurttaşın yaşamına mâl olan bireysel silahlanma vahim sonuçlar doğurmaya devam ederken yapılan “iç güvenlik” düzenlemeleri de yetersiz kalıyor.

Kasım 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen iç güvenlikle ilgili kanunla, "caydırıcılığın sağlanması" amacıyla ruhsatsız silah bulundurmada cezalar artırıldı.

Düzenlemeyle birlikte;

• Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı.

• Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları satın alan, taşıyan veya bulunduranlara da aynı oranlarda hapis cezası verilmesine karar verildi.

DÜZENLEMELER YETERSİZ KALDI

Öte yandan "caydırıcılık" sağlaması için artırılan hapis cezaları silahlanmanın önüne geçemedi. Ocak 2025- Haziran 2025 döneminde sadece İstanbul’da silahla işlenen suçların yüzde 90'ından fazlası ruhsatsız silahlarla işlendi.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısı ise yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 54 bin 198

• 2021: 84 bin 519

• 2022: 122 bin 807

• 2023: 124 bin 500

• 2024: 137 bin 617