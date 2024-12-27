Cezalar yüzde 43 artırıldı

Ekonomi Servisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarını artırdı. Buna göre kanunda öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında yükseltildi.

Buna göre 2025 yılında Enerji Bakanlığı tarafından uygulanacak idari para cezaları 12 bin 835 TL ile 1 milyon 292 bin 412 TL arasında, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak idari para cezaları ise 45 bin 614 TL ile 1 milyar 439 milyon 300 bin TL arasında değişecek. Yeni miktarların uygulanmasına, 1 Ocak 2025 tarihinde başlanacak.