Cezaları kaldırılan 28 Şubat hükümlüleri 'yeniden yargılama' talebiyle mahkemeye başvurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla tahliye edilen 28 Şubat Davası hükümlüleri Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak yeniden yargılanma, rütbenin geri alınması ve diğer haklarının iadesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla tahliye edilen 28 Şubat Davası hükümlüler Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın avukatı yeniden yargılanma talebiyle mahkemeye başvuru yaptı.

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs'ta yayımlanan sayısında tahliye edildiği belirtilen 5 emekli askerin avukatı Aykanat Kaçmaz, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Aykanat Kaçmaz, yargılamanın yeniden yapılması, rütbenin geri alınması ve diğer haklarının iadesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Kaçmaz, “Af değil, adalet istiyoruz. Yargılamanın yenilenmesi sonucu beraat kararı verileceğine inanıyorum” dedi.

"FETÖ KUMPASI"

“28 Şubat darbedir” algısı nedeniyle yargılananların aklanamadığını belirten Kaçmaz, “Karşı görüşte olanlar, ‘Bu hukuksuzluk, FETÖ kumpası, sahte delil ve tanıkların beyanlarını’ ileri sürüldüğünde, o süreçte türban sebebiyle eğitim öğretim özgürlüklerinin engellendiği ve üniversitelerdeki türban olaylarını karşı görüş olarak ileri sürmekte ve bu tartışma devam etmektedir" diye konuştu.

'Cebir' ve 'şiddetle istifa' suçlarına değinen Kaçmaz, "Ancak yargılananlar ne türban yasağı koydukları ne dindar personelin kamu görevini sona verdirdikleri ne de kendisi ya da eşi türbanlı olduğu için emri altındakilere baskı uygulamaktan yargılanmamaktadır. Yüklenen tek suç hükümetin cebir ve şiddetle istifa ettirilmesidir” ifadelerini kullandı.

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Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlanmıştı.

Buna göre, 28 Şubat Davası'nda yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırılmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda cezaları kaldırılan isimler arasında; davada hüküm giyen Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer almıştı.

Söz konusu kararların ardından Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak cezaevinden tahliye edilmişti. Çetin Doğan sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmış, hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti.