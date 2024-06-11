Cezası doldu, 4 kez tahliyesi ertelendi

Haber Merkezi

1993'ten beri tutuklu olan Abdulaziz Kolanç'ın tahliyesi dört kez ertelendi. İzmir’de 1993'te gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde (DGM), "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla müebbet hapis cezası verilen Abdulaziz Kolanç, Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor.

2023'ün Eylül ayında infazını tamamlayan Kolanç’a “disiplin cezası” nedeniyle tahliyesi 3 ay süreyle ertelendi. MA'nın haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Kolanç'ın ailesi duruma tepkili. Abdulaziz Kolanç'ın yeğeni İslam Atça, dayısının tahliyesinin dört kez engellendiğini belirterek, "Dayımın bırakılmasını istiyoruz. Çünkü dayım hasta ve 31 yıldır cezaevinde hastalıklarla mücadele ediyor" dedi.