Cezasında indirime gidildi: Paul Pogba sahalara ne zaman dönebilecek?

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya verdiği 4 yıl men cezasında indirime gitti.

Cezası 18 aya düşürülen orta saha oyuncusu bu sezon futbola dönebilecek.

İtalya basınına göre, Fransız futbolcunun Ocak ayında antrenmanlara başlaması, Mart itibarıyla da sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan oyuncunun Juventus'la yollarını ayırması bekleniyor.

Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Pogba, Juventus'ta ise 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.