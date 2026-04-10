Cezasızlık adeta alışkanlık oldu

Burdur Devlet Hastanesi’nde iki yıl önce yaşanan diyaliz faciasında üç kişinin yaşamını yitirmesi ve 33 kişinin zehirlenerek yoğun bakıma kaldırılmasıyla sonuçlanan olayın dosyasında, savcılığın “ölümler ile sorumlular arasında doğrudan bağ kurulamadı” gerekçesiyle takipsizlik kararı vermesi tepkiyle karşılandı. CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, kararı “Hukuk garabeti” olarak nitelendirirken, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da dosyanın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

ADALETE GÜVEN ZEDELENİR

Mayıs 2024’te diyalize giren hastalar tedavi sonrası evlerine döndüklerinde kısa süre içinde fenalaşmış, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, mide bulantısı ve hareket kaybı yaşayan hastalardan 33’ü yeniden hastanelere kaldırılmıştı. 70 yaşındaki Mustafa Demir, 88 yaşındaki Saniye Aksöz ve 67 yaşındaki Amina Abaj Jama hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yapılan incelemelerde, diyaliz suyuna antifrizde bulunan etilen glikol karıştığı iddiaları gündeme gelmiş, hem idari hem de adli soruşturma başlatmıştı. İki yıldır hukuki mücadele yürüten aileler savcılığın Adli Tıp Kurumu raporlarına dayanarak, ölümler ve yaralanmalar ile sorumlular arasında illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle 4 sağlık çalışanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesine tepki göstermişti. Toplam 30 mağdur yakınının dosyasının incelendiği süreçte, 15 dosyada ölüm ve yaralanmalar ile sorumlular arasında bağ kurulamamasına ise tepkiler yağdı. Olayın yaşandığı dönemde hastaneye giderek bilgi alan ve hasta yakınları ile de görüşmeler gerçekleştiren CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, verilen karara tepki gösterdi. Pala “Burdur’da yaşanan olayda diyaliz hastalarının hayatını kaybetmesine ve sağlıklarının bozulmasına yol açan antifriz iddiaları, Adli Tıp raporlarıyla kanıtlanmış olmasına rağmen illiyet bağı gerekçesiyle dava açılamıyor. Bu, Türkiye’de adalet ve sağlık sistemine duyulan güveni zedeleyen ciddi bir durum" dedi.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Pala, olayın olduğu zaman Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de bu durumu doğrulamak zorunda kaldıklarını anımsatarak şöyle devam etti: "Herkesin vücudunda bir ize rastlanmamış olması böyle bir durumun yaşanmadığı yaklaşımını ortaya koymaz. Hem zamana bağlı olarak, hem diyaliz süresine bağlı olarak yaşananları değerlendirecek nesnel, bilimsel ve adli sürece ihtiyaç var. Burada hem diyaliz hastalarının hayatını kaybetmesine hem de hayatını kaybetmeyenler açısından böyle bir sürece maruz kalmaları nedeniyle sağ kalım sürelerinin olumsuz etkilenmesi durumu söz konudu. Tek başına vücutlarına diyaliz sırasında antifriz sıvısının karışmasının yanı sıra Burdur’da diyalize alınamayarak değişik illere gitmek zorunda kalmanın kendisi bile böbrek yetmezliği yaşayan bu hastalar üzerinde derin izler bırakmıştır. Adli tıp raporlarıyla o süreçte soğutma sıvısı içerisinde kullanılan antifrizin diyaliz sıvısına karıştığı kanıtlanmış olmasına rağmen bu konuda sorunlara ilişkin herhangi bir şey yapılamıyor olması hem Türkiye’deki adalet sisteminin geldiği durum bakımından, hem de Sağlık Bakanlığı’nın yapılarının insanlarda güven uydurma güven uyandırmaması bakımından ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Hem Sağlık Bakanlığı’nı bu konudaki gerçekleri tekrar açıklamaya, neden antifriz sızısının karıştığının ortaya konmasına katkıda bulunmaya hem de neden böyle bir yapım hatası olduğu halde bu yeni yapılan hastanenin teslim alındığına ilişkin sürece hakkında bilgi vermeye davet ediyoruz. Kimse sorumluları yargılanmalı ve ceza almalıdır. Aksi halde yaşanan bu kabul edilemez hatalar, toplumda sağlık ve adalet sistemine güveni daha da azaltacaktır."

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, “Dosya takipsizlikle kapatıldı. Karar yeniden gözden geçirilmeli” diye konuştu.