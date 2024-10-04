Cezasızlık failleri koruyor: Eylül ayında 34 kadın katledildi!

HABER MERKEZİ

Siyasal islamcı rejimin kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıların yanı sıra kadın cinayetleri de günden güne artarak sürüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024 eylül ayı raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 34 kadın öldürüldü; 20 kadının ölümü ise şüpheli bulundu

Öldürülen 34 kadından 12’si boşanmak istediği; barışmayı, evlenmeyi ve ilişkiyi reddettiği için öldürüldü.

18'İNİN ÖLDÜRÜLME NEDENİ BİLİNMİYOR

2’si ekonomik bahanelerle, 1’i nefret bahanesiyle, 1’i hedef olan kadının arkadaşının yanında öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDFAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ağustos ayında öldürülen 34 kadının 16’sı evli olduğu erkek, 4’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 2’si oğlu, 2’si tanıdığı biri, 1’i akrabası, 1’i babası, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 2 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 47’si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 22’si evinde, 6’sı sokakta, 3’ü işyerinde, 1’i otelde, 1’i arabada öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 65’i evlerinde öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLA KATLEDİLDİ

Bu ay öldürülen kadınların 18’i ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 4’ü darp edilerek, 2’si boğularak öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 53’ü ateşli silah ile öldürüldü.

İllere göre eylül ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle: