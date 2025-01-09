Cezasızlık güvencesi: Cinayetten tutuklanan üsteğmen beş gün sonra tahliye edildi

Van Özalp’te 28 Aralık’ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Seyithan Durdu ile kardeşi Zübeyt ve 15 yaşındaki yeğeni Ş.D.’ye devriye görevine çıkan Üsteğmen Y.A. tarafından dur ihtarında bulunulmadan ateş edildi.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre at üzerinde giden 34 yaşındaki dört çocuk babası Seyithan Durdu, karnından vuruldu.

İddiaya göre Üsteğmen Y.A. ve M.Ç., askeri araçtan inip Durdu’nun yanına geldi. Askerler yaralıyı görüp 112’yi aramadan kaçtı.

Battaniyeyle taşınan Durdu, hayatını kaybetti.

1 Ocak’ta tutuklanan Üsteğmen Y.A., önceki gün cezaevinden tahliye edildi.

“ASKER CENAZEYE BAKIP GİTTİ”

Cinayete tanık olan Durdu’nun kardeşi Zübeyt ve yeğeni Ş.D. ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklu durumda.

Ş.D., 31 Aralık’ta Özalp Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde şunları söyledi:

“Seyithan ve Zübeyt amcamla 29 - 30 kişilik göçmen grubunu almaya gittik. Göçmenleri Dönerdere’de arabaya bindirdik. Gönderdikten sonra köyümüze doğru gittik. Lacivert renkli cip bizi takip etmeye başladı. Buzdan kayıp düştük. 250 metre gittikten sonra kanalın orada iki el ateş sesi duyduk. Ateş edenlerin asker olduğunu net gördüm.”

Zübeyt Durdu ise şöyle dedi:

“Bir araç bize doğru geliyordu. Kaçmaya başladık. Ş. ile Seyithan’ın düştüğünü ve aracın onlara yaklaştığını gördüm. Bir el ateş sesi duydum. Arkamı dönüp baktığımda bir askerin cenazeye bakıp gittiğini gördüm.”

Zübeyt Durdu öz kardeşini, Ş.D. ise amcasını kaybettiği halde cezaevine gönderildi.

Seyithan’ın cenazesine katılmalarına izin verilmedi.