Cezasızlık için her yol deneniyor

Ankara’da boşanma aşamasındaki Emrah Ala tarafından öldürülen 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Mine Nur Esen’in ailesi 1 yıldır adalet arıyor. Aile, sanık Emrah Ala’nın akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştığını belirterek ‘‘Akli dengesi yerinde olmasa taksicilik yapamaz. Katiler kendini korumaya almak istiyor. Bir yıldır hukuki süreçte ilerleme olmadı, canımız yanıyor’’ diye isyan etti.

KARDEŞİMİ KORUMADILAR

Çankaya’da 10 Aralık 2023 günü taksici Emrah Ala, Mine Nur Esen ile konuşmak için bir araya geldi. Taksi ile İmrahor Caddesi’ne gelen Ala ile Esen, araç içinde tartışmaya başladı. Ala, ardından kadını katletti. Emel Mutlu, kardeşinin ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek ‘‘Adalet yerinde mi? Değil. Bir yıldır mahkemede hiçbir ilerleme olmadı’’ dedi. Katilin iki kez hakim karşısına çıktığını, 26 Mart’ta bir kez daha çıkacağını anımsatan Mutlu, şöyle devam etti: ‘‘Katil, akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Adaletin bu şekilde işlemesi canımızı çok sıkıyor. Katil tutuklu ama hak ettiği cezayı verilmiş bir kararın olmaması acımızı dindirmiyor. Uzaklaştırma kararı olmasına karşın kardeşimi koruyamadılar.’’

Emrah Ala

Ailenin avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Çisel Demirkan ise şunları söyledi: ‘‘Mine Nur’u katleden kişi taksici. Mine, uzun süre şiddete maruz kalmış bir kadın. Boşanmak istediği için de tehdit ve darp edilmiş, hakarete uğramış. Defalarca kez polise şikâyette bulunmasına karşın bir çözüm alamamış. Olay günü bir görgü tanığı ‘arabanın içinde bir erkek eli ve çırpınan bir kadın gördüm’ diyor. Tahminimiz kadın can çekişirken katil başında bekledi. Katil önce aldatma iddialarını gündeme attı, bu tutmayınca sonra da ‘benim psikolojik sorunlarım var, akıl hastasıyım, ilaç kullanıyorum’ dedi. Üzerine kayıtlı bir ilacı da yok. Ankara Adli Tıp İstanbul’a gönderdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu buna bakacak. Akli dengesi yerinde olmadığı ortaya çıkarsa cezasızlık hali ile serbest bırakılacak. Emrah bir taksi durağına bağlı çalışıyor. Taksiciler psikoteknik raporundan geçiyor, öyle ise nasıl çalıştı? Katil canavarca hisle yargılanması gerekiyor ancak bizim ülkemizde böyle ceza verilmiyor. Çünkü öldürüp başında beklemesi kabul edilemez. Sanık ağırlaştırılmış müebbet almalı.’’

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KADININ YAŞAM HAKKI YOK

Kadınlar, erkekler tarafından hayattan koparılmaya devam ediyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre, 1 Ocak – 30 Kasım tarihleri arasında 394 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Öldürülen kadınların 66’sı şüpheli ölüm olarak kaydedildi. Son 11 ayda 214 kadın ateşli silahla, 83’ü kesici aletle, 25’i boğularak, 16’sı yüksekten düşerek ölürken 56 kadının ölüm nedeni bilinmiyor. Hane içinde öldürülen kadınların sayısı 220. Kadınların 151’i aile içinde yaşadığı erkek tarafından, 97’si boşanma/ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü. Ayrıca Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının ardından geçen süre içinde en az bin 251 kadın cinayeti yaşandı. Kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler en çok İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Maraş ve Antep’te yaşandı.