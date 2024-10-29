‘Cezasızlık, kadına yönelik şiddeti artırıyor!’

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı birleşenleri adliye önünde bir araya gelerek her geçen gün artan kadın cinayetlerini protesto etti. Eyleme, DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Avukat Cansel Talay yaptığı açıklamada, 22 Ekim’de Diyarbakır’da öldürülen 47 yaşındaki Evin Demirtaş’ın failinin yakalanmamasına tepki gösterdi.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için devletin, şiddet faillerine karşı caydırıcı cezalar uygulaması gerektiğini belirten Talay, şunları kaydetti:

“Bugün, kadın mücadelesiyle elde edilen bu kazanımların korunması gerektiğini ve bu uğurda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için devletin, şiddet faillerine karşı caydırıcı cezalar uygulaması, koruyucu ve önleyici tedbirleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi zorunludur. Bugün Diyarbakır’da cinsel şiddet destek birimi ve cinsel saldırı kriz merkezleri bulunmamaktadır. Kadınların can güvenliğini sağlamak için acilen somut adımlar atılmalı, faillerin cezalandırılması ve mağdurların korunması için 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki kadınların yaşam hakkı, toplumsal barışın ve eşitliğin teminatıdır.”